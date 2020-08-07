В ЕС готовятся ко второй волне COVID-19

Угроза второй волны COVID-19 в странах Европы становится все более реальной. В Испании власти приняли решение изолировать целый город с населением в 33 тысячи человек, где был выявлен серьезный очаг коронавирусной инфекции. Речь идет об Арандо-де-Дуэро на севере страны. Покидать город теперь нельзя, местным жителям предписывается строго соблюдать меры санитарного контроля.

По словам властей, причиной вспышки COVID-19 послужили несколько факторов. Один из них: в городе проживает много сезонных рабочих, которые приезжают сюда из других регионов Испании, поэтому важно максимально ограничить перемещия людей, чтобы сдержать распространение вируса.

Не отстает от Испании и Франция. Ежедневно здесь фиксируется более 1600 новых случаев заражения коронавирусом. Это наиболее высокие показатели после отмены режима самоизоляции в начале июля.

В этой связи глава министерства здравоохранения Оливье Веран призвал французов не терять бдительность, несмотря на период отпусков, носить маски в общественных местах, соблюдать превентивные меры. Власти Франции не исключают, что вторая волна COVID-19 придет в сентябре-октябре. Всего с начала пандемии во Франции заболели 228,5 тыс. человек.

На этом фоне Великобритании рассматривает возможность введения обязательного карантина для британских туристов, проведших отпуск во Франции. Ранее такая мера была введена в отношении Испании и ряда других государств. В правительстве Соединенного Королевства заверили, что список не рекомендованных для посещения стран может быть расширен в любой момент.