Впервые за последние 28 лет августовский Будапешт остался без музыкального фестиваля "Сигет". В прошлом году мероприятие посетили более пятисот тысяч человек. Сегодня на острове Обуда ни грандиозных сцен, ни палаток любителей бешеных ритмов со всей Европы.

Непривычная тишина не радует даже местных жителей.

"Конечно, мне нравится, что я могу выгуливать здесь свою собаку. Обычно организаторы блокировали целый остров за две недели до фестиваля, а после него еще месяц тут убирались. Но мне никогда данные обстоятельства не доставляли неудобств. Я живу совсем рядом, но звук мне никогда не мешал", - говорит мужчина.

Из-за пандемии коронавируса сезон европейских летних фестивалей в этом году так и не открылся. Но отмена "Сигета" - не просто рядовое изменение венгерской культурной программы.

"Фестиваль имеет огромное значение для экономики страны. Это крупный налогоплательщик. Наш вклад в национальный ВВП довольно весомый. Благодаря нам в Будапешт ежегодно приезжают 100-120 тысяч туристов", - отмечает Тамаш Кадар, организатор фестиваля.

Компании-организатору пришлось уволить часть сотрудников. Доходов нет. Состоится ли фестиваль следующим летом, неизвестно.

"Еще год назад на этом мосту было полно людей. Сотни тысяч человек посещают фестиваль, один из крупнейших в Европе. "Сигет" готовится к следующему году, надеется, что делает не напрасно", - передает из Венгрии Адам Маддиар, корреспондент Euronews.