Разлив нефти у берегов Маврикия

Вместо кристально чистой воды и богатой морской флоры и фауны накренившийся танкер на горизонте и огромное нефтяное пятно наблюдают жители и гости острова Маврикий.

Власти призвали отдыхающих воздержаться от купания и прогулок по пляжу.

Причина тому - утечка горючего с танкера MV Wakashio. Судно, шедшее вод панамским флагом, село на мель возле побережья Пуэнт-д'Эсни, неподалёку от знаменитой лагуны Блю-Бэй ещё в конце июля.

Известно, что оно перевозило 200 тонн дизельного топлива и почти четыре тысячи тонн сырой нефти.

В четверг командование оповестило местные власти о пробоине. Экипаж был эвакуирован.

Эксперты заверяют: загрязнение уже достигло небывалых масштабов, острову грозит экологическая катастрофа.

Признав, что справиться с последствиями утечки не в силах, маврикийское правительство обратилось за помощью к коллегам с соседних островов.