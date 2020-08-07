Вспышка коронавируса в итальянском миграционном центре

В центре приёма мигрантов в итальянском городе Тревизо — массовое заражение коронавирусом. Результаты тестов оказались позитивными у 244 человек из 309, причём среди заразившихся теперь не только нелегалы, но и сотрудники учреждения, которое расположилось в бывших казармах.

Это одна из крупнейших вспышек в Италии после снятия карантинных мер.

"Более 50 дней у нас не было ни единого случая. Теперь сюда возвращается этот кошмар. А всё из-за неспособности справиться с ситуацией, или из-за простой беспечности — того, в чём жители Тревизо никак не виноваты, но расплачиваться придётся им", — говорит мэр города.

Первые случаи заражений были выявлены в миграционном центре ещё неделю назад, и руководство области Венето немедленно объявило казармы "красной зоной" с жёсткой изоляцией. Это вызвало гневную реакцию мигрантов, не верящих в коронавирус: все носители, по словам врачей, бессимптомные. Теперь комплекс находится под постоянным надзором полиции.

Между тем на Лампедузу прибыл паром "Аззурра": сейчас он служит своего рода мобильным карантинным центром для прибывающих в Европу нелегалов. На Лампедузе судно заберёт ещё 350 человек, но его вместимости не хватает: на острове останутся ещё примерно столько же мигрантов.