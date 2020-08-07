Гавр: заложники освобождены, злоумышленник задержан

Во французском Гавре спецподразделение полиции задержало человека, захватившего заложников в банке. Сообщается, что злоумышленник требовал "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на эспланаду перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме".

Очевидица происшедшего рассказывает: "Он вышел из здания, он не сопротивлялся, у него за спиной развевался флаг Саудовской Аравии. Задержание произошло почти мгновенно".

Известно, что этот человек имел проблемы с законом, его имя значилось в списках тех, кто входит в число сторонников радикального ислама во Франции.

Прокурор Гавра Франсуа Госслен сообщил следующее: "Дело возбуждено по нескольким статьям, в их числе - попытка вооруженного ограбления и насильственное удержание. Этот человек знаком правоохранительным органам, еще мы мы знаем, что у него имеются проблемы с психикой. Все его мотивы будут рассмотрены и проанализированы".

Переговоры с захватившим заложников продолжались почти 6 часов, при освобождении людей никто не пострадал.