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мир

Столкновения между полицией и леворадикальными группировками в Берлине

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 Сергей Щербаков
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Столкновения между полицией и леворадикальными группировками в Берлине
Авторское право  AP / Paul Zinken/(c) dpa-Zentralbild
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В Берлине произошли массовые столкновения между полицией и активистами левацких группировок. Причиной послужило закрытие в районе Нойкёльн известного паба "Syndikat", который на протяжении 35 лет был местом притяжения немецких анархистов, панков и представителей других андеграундных течений.

Когда в 2018 году истек договор аренды, молодежные группировки самовольно заняли помещение, в котором находится паб. Долгое время власти закрывали на это глаза. Однако риэлторская компания, владеющая зданием, потребовала от мэрии Берлина очистить помещение от радикально настроенной молодежи.

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 45 сотрудников полиции, несколько десятков активистов задержаны за неповиновение властям и оказание сопротивления. Для разгона людей был применен слезоточивый газ. В свою очередь завсегдатаи паба обвиняют власти в оказании давления на молодежные субкультурные течения.