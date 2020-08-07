Беларусь: перемен или стабильности?

"Перемен требуют наши сердца". Своеобразной "музыкальной диверсией" отметился праздничный концерт в Минске, проводимый в четверг городскими властями. Несмотря на отмену предвыборного митинга оппозиции, поддержать главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах пришли тысячи людей.

"Конечно, хочется, чтобы что-то уже поменялось в стране. Хотя бы президент. Потому что я всю свою жизнь живу при одном. И как-то ничего хорошего не получается", - сетует молодой человек.

"Вышла вся страна, понимаете? Это дорогого стоит, извините, даже плакать хочется", - говорит ещё один демонстрант.

Власти устроили празднование Дня железнодорожных войск на площадке, которая изначально отводилась для митинга оппозиции. Так, "Объединенному штабу" Светланы Тихановской не удалось попытаться повторить успех манифестации недельной давности, собравшей более 60 тысяч участников.

"Они (мои сторонники) голосуют не за политика, они голосуют за обычного человека, который пообещал им, что через полгода будут новые честные выборы, и в должность президента вступит настоящий политик, настоящий экономист, который сможет вывести нашу страну на новый уровень", - заявила накануне главный оппонент действующего президента, Светлана Тихановская.

Тем временем, как сообщает Центральная Избирательная Комиссия, за три дня досрочного голосования явка составила 22,47%. Оппозиция предупреждает о вероятных фальсификациях и нарушениях.

"Мы сделали свой выбор - за мирную Беларусь, за процветающую Беларусь, за бесплатное образование, здравоохранение, за будущее своих детей", - утверждает эта избирательница.

"Мы голосовали за то, чтобы был мир и спокойствие", - вторит ей мужчина.

Основное голосование на президентских выборах Беларуси назначено на воскресенье 9 августа.