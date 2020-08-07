Уникальная для последнего времени предвыборная кампания в Беларуси уже привлекла к себе огромное внимание западных СМИ. Оппозиционные политологи уверены, что всё это ничем не закончится во всяком случае в рамках избирательного механизма.

Артем Шрайбман, политолог:

"Система устроена так, что оппозиция не может выиграть. Сколько бы голосов она ни получила, никто об этом не узнает".

Среди всего прочего, опасаясь возможных фальсификаций, оппозиция призывает своих сторонников голосовать только в воскресенье, хотя досрочно это можно делать уже со вторника.

Артем Шрайбман, политолог:

"Избирательные комиссии, которые должны считать голоса, почти полностью состоят из 'лоялистов'. Это сотрудники органов, учителя и директора школ, представители муниципальных властей и так далее".

Голосование проходит в напряжённой не только политической, но и экономической атмосфере. Сторонники Александра Лукашенко говорят о стабильном развитии и сильной социальной составляющей в экономике страны. К оппозиции примыкают не только недовольные несменяемостью президента, но и те, кто желал бы больше экономической свободы.

Артем Шрайбман, политолог:

"Бремя поддержки госсектора ложится на частный сектор. Налоги и расходы для госсектора ниже, чем для частных предпринимателей. Для частного сектора они очень высоки, и это создаёт токсичную атмосферу, в которой рост экономики сильно ограничен".

Неделю назад митинг в поддержку Светланы Тихановской стал самым большим в истории Беларуси. Однако целый ряд встреч с избирателями домохозяйка, ставшая главным оппозиционным кандидатом, была вынуждена отменить.

Артем Шрайбман, политолог:

"У оппозиции есть шанс разве что на уличных протестах. Это сегодня единственно возможный способ решить будущее системы. Но сейчас, в данный момент, у оппозиции, у протестного движения, похоже, нет достаточных возможностей и ресурсов".

По официальным данным, явка на досрочном голосовании уже превысила 22%. Оппозиция заявляет, что эти цифры завышены, но в этот раз призывает сограждан не бойкотировать выборы и вести свой собственный подсчёт голосов с помощью IT-платформы.