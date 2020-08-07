Детонация тысяч тонн селитры стала причиной взрыва

МВД Ливана установило причину взрыва, который привел к гибели почти 150 человек в Бейруте: возгорание во время сварочных работ вызвало детонацию свыше двух тысяч семисот тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны шесть лет назад, химикат хранился в ненадлежащих условиях.

Свыше 5 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести, больше 300 тысяч остались без крова.

Побывавший в Бейруте французский лидер сообщил, что в начале сентября будет организован международный саммит, на котором станут решаться вопросы предоставления Ливану финансовой и иной помощи для восстановления столицы - и шире - для проведения реформ с целью вывести экономику и политическую жизнь страны из тупика.

Эммануэль Макрон заявил: "Сейчас наступает время, когда руководству страны нужно показать, что оно может взять на себя ответственность. И что груз решений им придется нести довольно длительное время, свет в конце туннеля не появится на следующий день, путь будет долгим".

Тем временем вечером в четверг активисты протестного движения пришли в центр Бейрута, они попытались - это информация ТАСС - прорваться через полицейские кордоны к зданию парламента. В ходе столкновений с обеих сторон есть пострадавшие.

Прокуратура Ливана объявила о помещении под стражу генерального директора бейрутского порта и руководителя таможни. Вместе с ними были задержаны еще 16 человек. Предполагается, что им было известно, какой груз хранился на складе, и, как пообещал ливанский премьер еще в среду, "этим людям придется ответить за случившееся".

В российских СМИ появилось опровержение "Рустави Азот", что партия аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута, принадлежала компании. "Рустави Азот" ведет дела на предприятии с 2017 года, говорится в заявлении. Селитра, хранившаяся на складе, была произведена в 2013 году.

Груз доставили в порт судном, владельцем которого был гражданин России, при заходе в порт карго было конфисковано.

Бывший капитан грузового судна Rhosus Борис Прокошев утверждает, что руководителям порта было известно, какой груз был конфискован, и что условия его хранения не соответствовали нормам техники безопасности.

И еще один штрих к случившемуся: 79-летняя Мэй Мелки, увидев, что произошло с ее жилищем, решила сыграть прелюд Шопена.

"Музыка - как символ надежды и возрождения", - так прокомментировали пользователи социальных сетей этот жест жительницы Бейрута.