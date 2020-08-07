Бейрут: восстановить своими силами

Взрыв, прогремевший в порту ливанской столицы 4 августа, изуродовал город, оставив сотни тысяч людей без крыши над головой. И без надежды на помощь от государства.

Сотрудники НКО, волонтёры пришли на подмогу местным жителям - готовят еду, раздают питьевую воду, помогают в разборе завалов.

"У нас с сестрой семьи. Наша мама живет здесь одна. Мы часто её навещаем. В тот день, как только я услышала о взрыве, сразу помчалась сюда. Несколько человек уже были здесь до того, как я вытащила её из-под обломков", - вспоминает Натали Раем, жительница Бейрута.

Многие ливанцы - не только жители столицы - сегодня находятся в бедственном положении. И винят они в этом прежде всего политиков и чиновников.

"Что тут скажешь? Вы и сами всё видите. То, что происходит в этой стране, словами не опишешь. Едва с одной бедой справишься, другая на подходе. Мы рождены, чтобы жить, а не для того, чтобы нас каждый день убивало то одно, то другое. Если им это не нравится, пусть уходят. Мы умеем жить в одиночку. Нам никто из них не нужен, абсолютно никто. Мы устали и сыты по горло. Наши дети живут в несвободе. Каждый раз, когда они выходят из дома, нам страшно. Почему, за что? , - вопрошает наша собеседница.

Судьба десятков людей до сих пор неизвестна. Их поиски продолжаются.

Подтверждена гибель более 150 человек. Ущерб от самой разрушительной техногенной катастрофы в истории страны еще предстоит оценить.