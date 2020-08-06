Венский Шёнбрунн ждет гостей

Сказочный дворец Шёнбрунн распахнул свои двери после тяжелого двухмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса еще в середине мая. Но похвастаться былыми толпами в роскошных залах венская резиденция австрийских императоров сможет еще не скоро. В 2018 году здесь побывали почти 4 млн туристов, сегодня в кассах продается лишь ограниченное число входных билетов.

"Из-за коронавируса мы принимаем примерно 30% от обычного числа посетителей. В то же время иностранные туристы постепенно возвращаются к нам. В основном это жители Германии, Венгрии, Словакии, а также Италии и Швейцарии. В настоящий момент у нас немало гостей и из Франции. А это значит, что те, кто предпочитает индивидуальный туризм, снова начали путешествовать. Но нам все равно очень не хватает классических тургрупп, а также посетителей из стран Азии и Северной Америки", - говорит Флориан Фельдер, сотрудник администрации музея.

Доходы от продажи билетов составляют большую часть бюджета дворца. Его дирекция считает, что вернуться к докризисным показателям удастся не ранее, чем через год. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - один из самых посещаемых музеев Австрии.