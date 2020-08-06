За пять лет в России уничтожено более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

В России за пять лет уничтожено более 36 тысяч тонн санкционных продуктов, которые незаконно были ввезены в страну. Об этом сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, продукты растениеводства чаще всего поступали под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Для импорта животноводческой продукции также использовались различные незаконные схемы, среди которых:

- ложный транзит (ситуация, когда по документам товары переправляются в другие страны, а по факту остаются в России);

- поставка продукции под видом товаров прикрытия;

- реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения;

- поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

За эти годы неоднократно звучали призывы не уничтожать еду, а отдавать ее малоимущим. Соответствующий законопроект даже был внесен в Госдуму в 2015 году, но через два года документ был отклонен.

Ранее на этой неделе Росстат опубликовал результаты исследования, согласно которому в 2018 году почти 23% российских детей росли в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Сколько именно несовершеннолетних — в числовом выражении — жили за чертой бедности, Росстат не сообщает. Но, по данным статистической службы, на начало 2018 году в России проживали более 32,6 миллионов человек в возрасте до 19 лет.

Несколько месяцев назад вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 18,5 миллионов россиян живут за чертой бедности. Большинство из них — семьи с детьми.