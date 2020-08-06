Пустынный Мадрид: потерянный летний сезон ударил по бизнесу

Это лето выдалось абсолютно нетипичным для Мадрида. На улицах тихо. Сувенирные лавки пусты. Желающих посетить достопримечательности не так много. Под августовским жарким солнцем мадридская Пласа-Майор больше напоминает пустыню. Немногочисленные туристы наслаждаются столь непривычным уединением на террасах.

Но для владельцев бизнеса одной из самых посещаемых достопримечательностей города это полная катастрофа. 20% из них, скорее всего, закроют свои заведения навсегда.

В обычное лето, как в прошлом году, у нас было бы около 50% заполняемости. А сейчас... У нас два-три стола... Центр города рассчитан на обслуживание 10 миллионов туристов, а теперь, как мы видим, их просто нет Хосе Антонио Апарисио управляющий рестораном

Новозеландец Джеймс, живущий в Испании 15 лет, последние восемь из них водит десятки туристов по лучшим гастрономическим местам Мадрида. Но ограничения на поездки, введенные США и Великобританией, в буквальном смысле осушили два его основных источника дохода.

У нас все еще есть несколько сотрудников. Есть некоторая активность в интернете, но я беспокоюсь, что у нас фактически не будет времени и денег, если это будет продолжаться два года или что-то в этом роде Джеймс Блик гастрономический гид

Число прибывающих в страну, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 98% в июне, и, несмотря на то, что правительство поспешило открыть страну после четырехмесячного карантина, туристов в июле не стало намного больше.

Музей Прадо — одна из главных достопримечательностей Мадрида. В июле его посетили всего 50.000 человек. Это на 220.000 человек меньше, чем в прошлом году.

Страдает также и гостиничный бизнес...

Это месяц в Мадриде был абсолютно нетипичным из-за мировой пандемии коронавируса... показатели падают... в нашем случае, с 70% до 10% Клара Санс менеджер по доходам отеля "Европа"

Но городской совет сохраняет оптимизм, по плану — в сентябре возобновятся бизнес-встречи, мероприятия, конференции и туристические выставки.

Доля онлайн-запросов по Мадриду действительно сильно выросла, так что мы почти достигли уровня 2019 года. Так что желающих приехать в испанскую столицу довольно много Сабин Шванц городской совет Мадрида по туризму

После летнего сезона, который почти все теперь считают потерянным, Испания борется за спасение туристического и гостиничного секторов, на долю которых приходится 11% ВВП.

Все будет зависеть от того, насколько сильным будет ответный удар COVID-19 в октябре".