На помощь Бейруту: спецрейсы летят в Ливан со всего мира

Незадолго до рассвета бригада из 14 итальянских пожарных прибыла в Бейрут из Пизы. Все они эксперты по химическим рискам и устойчивости зданий. Подразделение также специализируется на ядерных, биологических, химических и радиоактивных угрозах. Их работа будет заключаться в определении экологических и структурных рисков в ливанском порту после мощного взрыва во вторник.

Аэромобильный госпиталь МЧС России приступил к работе в Бейруте AP/Russian Emergency Ministry

Также рано утром в ливанскую столицу прилетели три спецрейса МЧС России. В общей сложности Москва направит в Бейрут пять самолетов, на борту которых аэромобильный госпиталь, врачи, спасатели и психологи, всего порядка 150 человек

Сюда прибыла группировка спасателей подразделения Центроспас МЧС России, которая неоднократно участвовала при землетрясении в Непале и в других государствах. У нее имеется большой опыт работы по проведению поиска людей, разбора завалов и оказания всесторонней помощи Сергей Воронцов руководитель оперативной группы МЧС России

Турция также направила гуманитарную помощь, медицинское оборудование и медикаменты в город, в одночасье разрушенный мощным взрывом. Анкара также отправит в Бейрут поисково-спасательные команды.

Партия гуманитарной помощи пришла и из Ирана.

Поскольку спецрейсы со всего мира ежедневно прибывают в Бейрут, Human Rights Watch призывает страны обеспечить прозрачную доставку помощи в целях предотвращения коррупции.