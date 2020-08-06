Оппозиция поделит площадку для митинга с железнодорожниками

Накануне манифестации в минском Парке дружбы народов за три дня до президентских выборов в Беларуси полиция задержала Марию Мороз, доверенное лицо кандидата Светланы Тихановской, для "разъяснительной беседы", но позже отпустила. Причина случившегося не сообщается. "Объединенный штаб" оппозиции рассчитывал повторить в четверг успех митинга оппозиции недельной давности, собравшего по меньшей мере 60 тысяч участников. Но власти решили иначе: и на площадке, выделенной для предвыборной агитации, одновременно состоятся и праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск.

Ранее из-за опасения провокаций бывшая домохозяйка, а ныне главная соперница Александра Лукашенко, была вынуждена отменить ряд разрешенных предвыборных митингов. Так, в Слуцке и Солигорске городские власти внезапно устроили на местах встреч с ее избирателями ремонт. Люди все равно пришли, полиция задержала не менее 20 человек.

Тем временем, ЦИК сообщает, что свыше 12,75% избирателей уже проголосовали досрочно. Тихоновская заявляет о возможных фальсификациях. Она призывает белорусов голосовать только 9 августа.

Наконец действующий президент дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, по словам которого Лукашенко готов выдать Киеву задержанных под Минском россиян, подозреваемых в преступлениях на украинской территории. По данным белорусских силовиков, боевики ЧВК Вагнера планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В связи с возможной угрозой власти начали военные учения в Брестской области