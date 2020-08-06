В горах на севере Италии может обрушиться ледник

Из Валь Ферре, долины, расположенной на севере Италии, эвакуированы около 70 человек. Причина - угроза схода ледника Планпансье со склона Монблана (его итальянской стороны). Из-за стоящей здесь жары ледник тает. У наблюдающих за ним технических специалистов возникли опасения, что на долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда. Большинство эвакуированных - туристы, отдыхавшие в Курмайоре:

"Объявление этим утром о том, что надо покинуть курорт, было для нас неожиданным. К счастью, ничего серьезного. И я прежде всего говорю о тех, кто работает в отелях. Но это еще одна проблема, после коронавируса. И это плохо".

"Увы, погода стоит прекрасная, но приходится возвращаться домой в Милан. Это не самое лучшее".

В сентябре 2019 года в Курмайоре возникла схожая ситуация. Тогда местные власти эвакуировали жителей и перекрыли дороги из-за угрозы схода 250 тысяч кубометров льда.