COVID-19: в Европе ситуация ухудшается

"Беспрецедентный рост заражений" - так охарактеризовало руководство минздрава Франции число инфицированных, зарегистрированных за последние 24 часа. Эта цифра приблизилась к 1 700 вновь выявленным вирусоносителям.

Власти предпринимают усилия, чтобы избежать вторичного карантина, но пока эти попытки не влияют на масштабы продолжающейся эпидемии.

Во всех курортных городах введено обязательное ношение масок, схожие решения должна принять парижская мэрия: в популярных у жителей кварталах и на набережной Сены мало кто соблюдает социальное дистанцирование.

Соседняя Испания находится в аналогичной ситуации, совпадает даже количество зараженных, как и то, что это число стало рекордным с момента снятия изоляционных мер два месяца назад.

Наибольшую озабоченность вызывает санитарно-эпидемиологическая ситуация в столичном регионе иберийского королевства и то, что происходит на Балеарских островах.

Британия на прошлой неделе ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Испании, но меры принимаются и на региональном уровне.

Вслед за карантином, который действовал в Лестере, аналогичные ограничения в течение двух недель станут реальностью для жителей шотландского Абердина.

В Германии, где число зараженных превысило 214 тысяч человек, федеральное правительство обязало всех путешественников, возвращающихся из стран с высоким уровнем распространения инфекции, сдавать анализы на вирусоносительство, кроме этого, власти просят отменить все поездки в Бельгию, поскольку в Антверпене возник мощный очаг эпидемии COVID-19.