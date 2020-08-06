Селфи на фоне скульптуры: статуя лишилась пальцев

Установлена личность человека, который повредил гипсовую копию скульптуры Паолины Боргезе, изваянную Антонио Кановой. Копия авторская, поэтому ее ценность для специалистов неоспорима.

Нарушитель явился с повинной - как сообщил президент фонда Кановы, он получил от невольного злоумышленника письмо, в котором тот кается в содеянном, позднее этот человек вернулся сам на место своего правонарушения.

Этим человеком оказался турист из Австрии. Во время посещения Гипсотеки он решил сделать селфи и присел на статую. В результате скульптура лишилась двух пальцев на ногах.

Заметив, что случилось, незадачливый любитель искусства постарался уйти незамеченным, забыв про камеры наблюдения.

Обломки быстро нашли, сейчас реставраторы восстанавливают статую.