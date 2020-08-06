Болгария: премьер заявляет, что готов уйти в отставку, но протесты не прекращаются

В Болгарии, где почти месяц не прекращаются антиправительственные протесты, премьер-министр Бойко Борисов ведет консультации с коалиционными партнерами по пути выхода из кризиса. Политик рассматривает и возможность своей отставки. Об этом он заявил в Софии, выступая на внеочередном общенациональном собрании политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой является. В партийном форуме приняли участие нескольких тысяч человек.

Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии: "Я готов покинуть пост в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня складывалась напряженная ситуация. Мы хотим, чтобы народ был единым, любой ценой, потому что впереди нас ждут трудные времена. Я говорю это не для того, чтобы напугать людей".

Призыв к единству услышан был не всеми. В районе проведения форума произошли столкновения между сторонниками партии ГЕРБ и участниками антиправительственных акций. Сообщается о нападениях на журналистов, у которых отбирали телефоны.

Дамиан Воденитчаров, Euronew: "Глава правительства Бойко Борисов сказал, что готов уйти в отставку. Для тех, кто выходит на улицы в рамках протестных акций, этого недостаточно. Эти люди хотят отставки всего кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов. Поэтому пока они продолжат блокировать основные дороги в столице Софии и по всей стране".

И это часть новой стратегии демонстрантов.

Настимир Ананиев, участник протестов: "Две недели назад организаторы объявили о новом этапе гражданского неповиновения. Так что, мы блокируем перекрестки в Софии, и разбиваем палаточные городки. Цель - привлечь внимание к нашим требованиям".

Помимо отставки кабинета, который как заявляют манифестанты погряз в коррупции, участники протестов требуют, чтобы свой пост покинул прокурор Иван Гешев. Его они обвиняют в нападках на президента Румена Радева (он выдвинут на пост оппозиционными партиями), и организации показательных обысков и нарушении закона. Некоторые демонстранты идут на крайние меры.

Вера Иванова, участница протестов: "У нас пять человек объявили голодовку. К ним присоединяется все больше людей. Одного пожилого человека мы пытались убедить бросить курить, потому что он стал плохо себя чувствовать. Не стоит жертвовать своей жизнью ради кого-то, вроде премьер-министра".

Следующие парламентские выборы должны пройти в Болгарии в марте 2021 года. Но это в том случае, если правительство Бориса Бойко сумеет устоять под давлением протестных акций и отработает свой мандат.