Бейрут: взрывоопасный груз лежал на складе 6 лет, но власти на это не реагировали

Ущерб от взрыва в ливанской столице может достигать 15 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд. В результате взрыва пострадала половина города: одни здания были полностью разрушены, где-то выбило стекла.

Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что партия весом в 2750 т находилась на складе с 2014 года без соблюдения необходимых мер предосторожности.

По основной версии, владельцем судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, был предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин. Экипаж состоял из граждан Украины и России, а их работодателем была кипрская компания Teto Shipping.

Судно, которое шло под молдавским флагом, везло опасный груз из Грузии в Мозамбик, а по пути сделало внеплановый заход в Бейрут. Там корабль арестовали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Все это произошло еще в октябре 2013 году, а разрешение выгрузить селитру на берег было получено только год спустя.

"В Бейруте Гречушкин решил взять попутный груз, еще один, дополнительно, на палубу, а груз оказался для нас неподъемный, мы его не смогли принять. Команда <...> узнала, что предыдущей команде он четыре месяца не платил зарплату, и сказали, что мы не пойдем никуда, а нас арестовали за то, что он не оплатил штраф, неустойку за то, что мы груз не приняли, и плюс — не оплатил портовые сборы, <...> агенту, лоцману он ничего не заплатил", — рассказал экс-капитан судна в интервью агентству ТАСС.

По другой информации, судну пришлось зайти в порт Бейрута из-за техническим проблем. Об этом в 2013 году сообщили адвокаты моряков, представлявшие их интересы в ливанском суде.

Об опасном грузе моряки рассказали еще в то время. В марте 2014 года Международная федерация транспортных рабочих сообщала со ссылкой на экипаж, что особую обеспокоенность у моряков вызывал тот факт, что в трюмах Rhosus находится взрывоопасная аммиачная селитра.

Портовая зона Бейрута после взрыва Hussein Malla/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Команда также пожаловалась, что компания Teto Shipping так и не выплатила им зарплату и у нее не было денег на оплату портовых сборов за стоянку. Все это время четыре члена экипажа находились на борту: ливанские власти не разрешали им сойти на берег.

После этого на протяжении нескольких лет таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта. Но, как заявил директор порта Бейрута и глава таможенной службы республики Бадри Дахер, просьбы игнорировались в течение шести лет.

Как сообщает телеканал AlJazeera, руководство порта предлагало три варианта того, как можно распорядиться аммиачной селитрой: отправить на экспорт, передать ливанской армии или продать частной компании Lebanese Explosives.

Бейрут после взрыва Hussein Malla/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В одном из документов, отправленных ещё в 2016 году, было написано:

“Ввиду серьезной опасности, связанной с хранением этого товара на складе в неподходящих климатическим условиях, мы еще раз просим обратиться в морское ведомство с требованием экспортировать этот товар немедленно, чтобы обеспечить безопасность порта и людей, работающих в нем, или рассмотреть возможность его продажи Lebanese Explosives Company”.

При этом министр внутренних дел Мухаммед Фахми заявил, что ничего не знал о взрывоопасном грузе в порту:

"Все доклады по происходящему до меня не доходили, я не знал об этом досье, а я не закрываю глаза ни на какие дела".