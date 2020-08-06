Бейрутский апокалипсис: число жертв растет

Всемирный банк готов помочь властям Ливана в привлечении средств на восстановления Бейрута.

По предварительным сведениям, жертвами взрыва стали почти 140 человек, свыше 4 тысяч пострадали, судьба еще примерно 100 человек неизвестна, и по меньшей мере 300 тысяч горожан лишились крова.

Здания и постройки полностью или частично разрушены в радиусе 5 километров от порта.

Помощь уже оказывают Иран, Саудовская Аравия, Россия, одним из первых, кто поддержал Ливан, стал Израиль, Тель-Авив заявил, что готов принимать пострадавших для лечения.

Но у простых бейрутцев сейчас - другие заботы. Они пытаются спасти пожитки и найти крышу над головой.

"Мы в этом доме жили, сколько я себя помню. Мы так его любили. Это такое горе, такая беда, вы представить не можете. Я видела раненых. Я видела погибших. Это все так ужасно", - говорит эта женщина.

Первым иностранным лидером, который направится в четверг в Бейрут, станет президент Франции Эммануэль Макрон. Он проведет переговоры с руководством страны.

А вот что говорят граждане Ливана: "Плакать хочется от всего того, что с нами случилось. Нам и так приходится тяжело. И как только мы умудряемся сделать шаг вперед, происходит что-то, что отбрасывает нас назад".

Наряду с Францией, Германией и другими странами ЕС свою помощь направляет и Россия. Москва сообщила, что готова увеличить группировку спасателей и развернуть в Ливане еще пять полевых госпиталей.

Ливан нуждается в продовольствии, практически все поставки которого осуществлялись через порт.

Международному сообществу требуется быстро найти возможности обеспечить население продуктами питания в достаточном количестве, не допуская ни хаоса, ни голода.

То же самое касается системы здравоохранения и больниц.

Сейчас стационары переполнены, врачи не справляются с потоком пострадавших и раненых.

Одна из самых больших больниц Бейрута была сильно повреждена, ее здания находились недалеко от эпицентра взрыва.

Камаль Хаддад, главный врач больницы св. Георгия, объясняет: "Тут у нас разрушения на каждом этажа. Мы должны были быстро организовать эвакуацию больных и медперсонала, мы можем сейчас оказывать лишь первичную помощь пациентам".

Четверг в Ливане - первый день траура по погибшим и пострадавшим.

На территории государства действует режим чрезвычайной ситуации.