Хиросима: общая боль

В этот день 75 лет назад было впервые применено ядерное оружие - полковник ВВС США Пол Тиббетс сбросил на японскую Хиросиму бомбу, названную "Малыш", ее заряд составлял больше полутора десятков килотонн в тротиловом эквиваленте.

Три дня спустя ядерное оружие применили вторично - на этот раз бомбу "Толстяк" с зарядом свыше 20 килотонн в том же тротиловом эквиваленте сбросили на Нагасаки.

А спустя еще неделю императорская Япония подписала акт о капитуляции.

В ядерной гонке участвовал и тогдашний союзник США СССР, эти события положили начало эпохе сдерживания, которая продолжается и сегодня.

Но для родственников тех, кто погиб, превратившись в пепел, или умер от лучевой болезни, время отсчитывается по-другому.

Воинственность имперской власти Японии сменилась на пацифизм, и парк, разбитый на месте уничтоженного городского округа Хиросимы - напоминание, к чему приводят войны, особенно, когда применяется оружие массового поражения.

Об этом напомнил Кадзуми Матцуи, мэр Хиросимы - "Никогда больше! Мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы подобная трагедия не повторилась. Гражданское общество сегодня в силах отринуть националистическое мышление, ставшее причиной той войны".

Глава правительства Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что страна выполняет обязательства и не ведет исследований, касающихся военного использования атома: "Мы продолжаем придерживаться принципов неравпространения: у нас нет ядерного арсенала, у нас нет производства такого типа вооружений, и дислоцирование любого типа военного обрудования с ядерными элементами на нашей территории по-прежнему запрещено".

В обеих бомбардировках погибли не менее 240 тысяч человек.