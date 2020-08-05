Сюрприз для Вана Моррисона

Солист группы Snow Patrol Гари Лайтбоди перепел композицию “Into the Mystic” Вана Моррисона в честь 75-летия северо-ирландского певца, которое будет отмечаться в конце августа. Моррисон прославился в шестидесятые годы прошлого века с рок-группой Them. Нестандартный вокалист известен своей уникальной манерой исполнения и гибридом фолк-музыки (в том числе народных ольстерских мотивов) с американскими стилями - блюзом, соулом, джазом и госпелом.

Преданные поклонники у него есть до сих пор. Среди них - президент Ирландии Майкл Хиггинс. 79-летний политик знает наизусть слова песен Моррисона.

Сюрприз Моррисону подготовил ирландский журнал Hot Press. Семьдесят пять музыкантов, как знаменитых, так и начинающих, поздравляют Моррисона с днем рождения, исполняя кавер-версии его композиций. Материала хватило на всех - за свою карьеру Моррисон выпустил более сорока студийных альбомов.