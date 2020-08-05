Белград и Загреб по-разному отметили 25-летие "Бури"

Сербский президент Александр Вучич принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-летию хорватской операции "Буря". В Белграде ее называют одной из самых масштабных этнических чисток на территории бывшей Югославии. Боевые действия привели к ликвидации самопровозглашенной Республики Сербская Краина, гибели нескольких сотен человек, в том числе среди гражданского населения. Своих домов в Хорватии лишились более 200 тысяч сербов.

На мосту в городе Сремска Рача, по которому в 1995 году шли беженцы, Вучич открыл мемориальную табличку. При этом он заявил, что желает "примирения" с соседями.

В Загребе эту дату отмечают по-другому. Здесь состоялся праздничный концерт. Президент Зоран Миланович заявил, что война была "справедливой", и вручил медали десяти генералам, принимавшим участие в операции, которую в Хорватии считают легитимной акцией борьбы с сепаратистским движением.