Взрыв в Бейруте губернатор столицы назвал национальной катастрофой

В результате взрыва в ливанской столице Бейруте погибли более 100 человек. В их числе 10 пожарных, направленных на место инцидента. Пострадали свыше 4 тысяч. Десятки раненых находятся в критическом состоянии. В стране, столкнувшейся с сильнейшим экономическим кризом, объявлен трехдневный траур. Губернатор Бейрута Марван Аббуд не в силах скрывать эмоции:

"Это было похоже на японские Хиросиму и Нагасаки. Вот, что мне это напоминает. Я никогда не видел столь масштабных и серьезных разрушений. Это национальная катастрофа, бедствие для всего Ливана. Мы не знаем, как будем из этого выбираться. Просто не имеем представления. Мы и до взрыва едва выживали. А теперь и это несчастье. Мы должны быть сильными, отважными, должны держаться вместе. И это все случилось с людьми...."

По словам Аббуда, последствия взрыва затрагивают более чем половину территории Бейрута. Без крова по предварительным данным могли остаться около 300 тысяч человек. Ущерб губернатор оценил в 3-5 миллиардов долларов.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов и автомобилей. Пострадали здания четырех крупных больниц. Местные власти полагают, что причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.