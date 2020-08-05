Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

Рафаэль Надаль не будет защищать чемпионский титул на US Open. Вторая ракетка мира объяснил свое решение в социальных сетях ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса и поблагодарил организаторов за усилия, приложенные для того, чтобы турнир все же состоялся в нынешних условиях. Ранее от участия в этом турнире "Большого шлема", который стартует 31 августа, отказалась лидер женского рейтинга австралийка Эшли Барти.

Вчера было также официально объявлено об отмене грунтового турнира-Мастерса в Мадриде, который начинался сразу после US Open и где Надаль должен был принимать участие. Таким образом, грунтовой сезон этой осенью сократился до двух турниров - Мастерса в Риме и Roland Garros - на обоих Надаль является действующим чемпионом.