Разорвать порочный круг эксплуатации: на юге Италии 50 женщин работают на собственной ферме, контролируя все этапы производства без посредников. До этого они трудились за гроши в практически рабских условиях.

Лука Паламара, Euronews:

"Эту гроздь винограда покупателю продадут в 4-5 раз дороже, чем стоимость её производства. Но самим производителям крупные торговые сети платят всё меньше, и фермерам приходится сокращать, в числе прочего, плату работникам".

Чтобы сэкономить, фермеры обращаются к нелегальным посредникам: эта система известна как "капоралато". Посредники, "капорали", ищут рабочих и возят их от фермы к ферме. В их сети попадают не только нелегальные мигранты, но и сами итальянцы. На юге страны работу найти трудно, и многие — в первую очередь женщины — десятилетиями занимаются тяжёлым трудом. Рабочий день длится порой до 12 часов, максимальная зарплата — 600 евро в месяц. Большую часть "капорали" забирают себе.

Лючия Помпинья:

"До вчерашнего дня, когда я работала, мне приходилось беспрекословно подчиняться любым приказам, у меня не было права обсуждать их. Но теперь у меня есть возможность высказываться, требовать соблюдения соглашений. Теперь я полноправная участница рабочего процесса".

Порочный круг пытается разорвать организация IAMME: объединение правозащитной организации, крупной сети супермаркетов и компании, продвигающей биоэтические способы обработки земли. Этот союз должен позволить организовать абсолютно прозрачную цепочку от производства до продажи продуктов, при этом сохранив справедливую оплату труда рабочих.