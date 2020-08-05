Вакцина от коронавируса: антипрививочники против

В то время, как сразу несколько противокоронавирусных вакцин входят или уже вошли в финальную стадию испытаний, а медики ожидают одобрения препаратов в ближайшие месяцы, руководство британского минздрава выражает озабоченность тем, что все громче и громче начинают звучать голоса не только ковид-диссидентов, тех, кто отрицает опасность коронавируса, но и присоединившихся к ним антипрививочников. Последние утверждают, что вакцина разрушает естественный иммунитет человек, а массовая и обязательная вакцинация нарушает фундаментальную свободу выбора.

Комментарий Имрана Ахмеда, исполнительного директора Центра сетевого мониторинга: "Самый главный вопрос - каким образом люди получают информацию о грядущей вакцинации и о медикаменте. Есть колоссальная разница в том, как тема будущих прививок подается в традиционных медиа и в социальных сетях. В последних вы редко когда найдете проверенные данные, там все наполнено эмоциями и оценками. Для госучреждениий, если не они спохватятся вовремя, эта битва может окончиться фиаско. А уже этот проигрыш в результате может быть очень опасен для всего социума".

С другой стороны, врачи, постоянно принимающие пациентов, говорят, что феномен недоверия к вакцине и к прививкам вообще далеко не нов, они его видят уже не менее четверти века.

На эту тему - Филиппа Кей, врач-терапевт из Лондона: "Недоверие к вакцине - явление отнюдь не новое, медики хорошо с ним знакомы, широкое распространение оно получило после скандала, когда было высказано мнение, что прививка комбинированной вакциной может привести в том числе и к аутизму, потом это было опровергнуто, но, как говорится, "осадочек остался". И сейчас, когда скоро начнет применяться противокоронавирусная вакцина, разработанная в Оксфорде, эта ситуация с недоверием просто вышла на другой уровень".

Указывается, что сейчас агитация антипрививочников стала чуть тоньше, в ней меньше эмоций, сторонники этой точки зрения используют научные сведения, но трактуют их в нужном им ключе.

"Они берут фрагмент информации, которая соответствует действительности, но трактуют сведения некорректно. И тогда я спрашиваю человека на приеме, где он этого набрался. И если это почерпнуто из соцсетей, я стараюсь таких убедить поговорить со специалистами", - резюмирует врач-терапевт Филиппа Кей.

Среди коллег Филиппы Кей уже сложился консенсус - уверенную защиту против заражения COVID-19 может дать лишь массовая вакцинация, до тех же пор, пока она не началась, требуется соблюдать меры предосторожности , среди них - социальное дистанцирование, частое мытье рук, ношение маски.

ВОЗ предупреждает, что вторая волна пандемии может начаться уже грядущей осенью.