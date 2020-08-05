Пылающий континент

Почти три тысячи человек, отдыхающих и тех, кто живет вблизи Марселя, были эвакуированы этой ночью. Людей спасали от пламени, которое распространялось очень быстро.

Сигналы о пожаре поступил в диспетчерскую экстренной службы около 18:00 накануне. Всего были зарегистрированы пять очагов возгорания.

Выгорели свыше 1 000 га, в огне пропали жилые постройки.

Очевидцы говорят, что пламя распространялось с невиданной скоростью из-за мощных порывов ветра. Они также говорят, что стена огня была высотой 20 м.

Сотни гектаров леса уже сгорели и в итальянском Абруццо, на борьбу с огнем отрядили 150 пожарных, им приданы четыре самолета и три вертолета.

Используются и беспилотники с тепловизионными камерами для определения места возникновения очагов пламени.

В России в Якутии природные пожары охватили - это сообщает "Интерфакс" - 257 тысяч га, площадь активного горения составляет утром в среду почти 400 га.

В тушении пламени участвуют свыше 800 человек. Из-за пожаров в лесах региона действует режим ЧС.