Убийственная экология: в прошлом году погибли 212 защитников природы

За экологическую деятельность всё чаще приходится платить ценой собственной жизни: 212 защитников природы были убиты в мире в 2019 году. Это абсолютный антирекорд, говорится в опубликованном на днях докладе британской неправительственной организации Global Witness. Созданная в 1993 году, она ставит целью отстаивать права человека и бороться с коррупцией и прочими злоупотреблениями в государствах, экспортирующих природные ресурсы.

С момента подписания Парижского соглашения по климату в декабре 2015 года, каждая неделя стоила жизни четырём защитникам природы. Global Witness

Большинство активистов погибли, защищая свои дома или жизненный уклад, выступая против уничтожения природы. Каждый десятый из них - женщина. Против них противники также широко используют клевету об их личной жизни, не брезгуют и сексуальным насилием. В среднем, отмечается в докладе, с момента подписания Парижского соглашения по климату в декабре 2015 года, каждая неделя уносила жизни четырёх защитников природы, не считая десятков тех, кто были вынуждены прекратить свою деятельность из-за угроз физической расправы, арестов, судебного преследования.

Самые смертоносные сферы деятельности

Более половины убийств экологов совершены в прошлом году в двух (!) странах: Колумбии, где погибли 64 человека, и на Филиппинах - 43 жертвы. Сотрудники НПО подчёркивают, что в реальности статистика ещё выше, поскольку не везде есть возможность вести учёт.

Больше половины погибших в 2019 году защитников природы пытались противостоять добыче ископаемых на их исконных землях. Печальный рекорд принадлежит Филиппинам, где были убиты 16 активистов, выступавших против открытия новых шахт. Далее следует лесное хозяйство: по сравнению с 2018 годом, свидетельствует НПО, число убийств выступавших против сведения лесов экологов возросло на 85%.

Более двух третей убийств защитников окружающей среды совершены в странах Латинской Америки, которая удерживает печальную пальму первенства с 2012 года. В Азии в прошлом году зарегистрированы 85 % покушений на активистов, вставших на пути интересов агробизнеса, причём 90 % из них - на Филиппинах.

Возросло число нападений на экоактивистов в Румынии, которая занимает 13-е место в рейтинге Global Witness и является единственной страной Евросоюза, фигурирующей в первой двадцатке. Большой общественный резонанс вызвало убийство двух лесников в прошлом году, поплатившихся жизнью за охрану девственного леса. Румынию до сих пор называли "лёгкими Европы", поскольку на неё приходится более половины нетронутых лесных массивов. Но за последние годы сведение лесов приняло в стране устрашающие масштабы: по данным НПО, каждый час в Румынии вырубается три гектара леса; большая часть лесозаготовок является незаконной, её объём оцениваются в 1 миллиард евро в год.

Акции протеста в Бухаресте в ноябре 2019 года против вырубки лесов Alexandru Dobre/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Экологическая вахта по Северному Кавказу

Россия не входит в двадцатку самых опасных для экологов стран. Тем не менее в докладе Global Witness упоминается созданная в 1997 году природоохранная и правозащитная организация "Экологическая вахта по Северному Кавказу". За последнее время, отмечается в документе, её сотрудники всё чаще сталкиваются физическим насилием и задержаниями с целью проверки документов после того, как в 2016 году организация была объявлена "иностранным агентом".

В мае 2019 года Александр Савельев и два других члена "Экологической вахты" были задержаны полицией во время проверки лесозаготовки в Краснодарском лесу, говорится в докладе. Параллельно Савельев был обвинен в сотрудничестве с “нежелательным организация”. В апреле прошлого года полиция провела обыск в офисе организации, в июле её руководитель Андрей Рудомаха уже не в первый раз был избит.

По мнению НПО, лесные массивы в России, как и в Румынии, находятся под угрозой из-за неправильного управления, незаконной вырубки и коррупции.

"Москва - не помойка!", март 2020 года AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Немногочисленные, но весомые достижения

Не забыты и редкие, но тем более весомые достижения. В Эквадоре индейские племя Ваорани добилось "исторического" решения правительства раз и навсегда запретить добычу нефти и газа на их землях. На индонезийском острове Борнео племя даяков Ибан после десятилетий борьбы получило право распоряжаться 10 000 гектаров леса. В Великобритании Верховный суд принял к рассмотрению дело против Vedanta Resources, которое может стать прецедентом для судебных исков против транснациональных горнодобывающих компаний, сбрасывающих токсичные отходы в реки, от которых зависят средства к существованию местных общин.

Завершая 50-страничный обзор, Global Witness призывает мировых политиков и международное сообщество сделать всё для защиты тех, кто отстаивает биоразнообразие и неприкосновенность природы, внося тем самым важную лепту в борьбу с изменением климата и сокращением выбросов в атмосферу парниковых газов. По данным НПО, на территориях коренных народов находятся леса и прочие ресурсы, жизненно необходимые планете, чтобы она не задохнулась.