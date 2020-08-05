Бейрут принимает иностранную помощь

Минута молчания в ливанском президентском дворце. В среду представители "Красного креста" заявили, что данные о более чем сотне жертв мощного взрыва в бейрутском порту далеко не окончательные. Ранены 4 тысячи человек. Родные и близкие выкладывают в соцсетях фотографии пропавших без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы.

"Нельзя описать словами тот ужас, который переживает сегодня Бейрут. Город будто после стихийного бедствия", - заявил президент Ливана Мишель Аун.

Разрушенную портовую зону и прилегающие к ней кварталы посетил бывший премьер-министр Саад Харири. По его словам, в расследовании произошедшего примут участие иностранные специалисты.

Париж направил в Бейрут 55 спасателей и несколько тонн медицинского оборудования. В четверг в страну прибудет президент Франции Эммануэль Макрон.

Благодаря помощи Катара ливанцы разбили новый полевой госпиталь. Столичные больницы переполнены. Некоторые из них сами серьезно пострадали в результате взрыва. Незадолго до взрыва здесь резко увеличилось и число заболевших коронавирусом.

Поддержать Бейрут намерены и Афины. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорит: "Мы готовы прислать дополнительное медицинское оборудование. В ближайшие часы и дни мы поймем настоящие масштабы этой беспрецедентной трагедии".

Прислать немецких спасателей обещает Берлин, техническую и финансовую помощь предлагает Лондон. Переживающая глубочайший экономический кризис страна столкнулась с новой угрозой.Ливан крайне зависит от импорта продовольствия, через бейрутский порт осуществлялось около 80% поставок зерна.