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Армения

Армения ужесточила правила трансляции российских и других иностранных телеканалов

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 Андрей Позняков
Владимир Путин на экранах телевизоров 18 декабря 2014.
Владимир Путин на экранах телевизоров 18 декабря 2014.   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Президент Армении Армен Саркисян подписал нашумевший закон «Об аудиовизуальных медиа», который ограничивает вещание иностранных телеканалов. Таким образом к осени должна быть осуществлена реформа, которую ряд журналистских организаций критикует за создание дополнительных препятствий для работы СМИ в республике, а Москва расценивает как угрозу для российских телеканалов.

Закон предусматривает ряд требований для присутствия в составе общественного мультиплекса. Так для вещания иностранных телеканалов будет необходим межгосударственный договор, а трансляции на иностранных языках должны будут сопровождаться дубляжом или субтитрами на армянском.

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Publiée par Посольство России в Армении sur Vendredi 26 juin 2020

Комментируя этот законопроект, посольство России в Армении подчеркивало, что он скажется на судьбе российских телеканалов, которым теперь «предстоит договариваться о новых правилах игры» при заключении межгосударственного соглашения о вещании.

В администрации президента Армении говорят, что реформа соответствует Конституции, а кроме того, предусматривает переходный период до истечения сроков действующих лицензий. Если за это время будут подписаны соглашения о продолжении вещания, то иностранные СМИ будут транслироваться через общественный мультиплекс. Среди русскоязычных телеканалов сейчас это право имеют «РТР-Планета», «Россия.Культура» и «Мир».

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