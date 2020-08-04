Генсек ООН: мир ждёт "потерянное" из-за пандемии поколение

Более миллиарда учащихся во всем мире остались без школы либо не смогли должным образом продолжать обучение из-за последствий пандемии, заявил генеральный секретарь ООН.

В 160 государствах властям пришлось закрыть школы, пояснил Антониу Гутерриш в видеообращении на своей странице в "Твиттере", 40 миллионов малышей остались без детских садов и яслей.

"Несмотря на продолжение уроков с помощью радио, телевидения, в интернете, а также на все усилия учителей и родителей, многие учащиеся оказались вне досягаемости. Ученики с ограниченными возможностями, представители меньшинств или неблагополучных общин, перемещенные лица и беженцы, те, кто живут в отдаленных районах рискуют сильно отстать от сверстников", - сказал в частности Антонио Гутерриш.

Причем, если в развитых странах негативные последствия удалось отчасти сгладить за счет дистанционного образования, то в развивающихся государствах картина весьма печальна, добавил он. Даже в ЕС, по статистике ЮНЕСКО, число так или иначе пострадавших из-за прерывания учебного процесса исчисляется миллионами: без малого 15,5 миллионов человек в Великобритании, Германии и Франции.

"Мы оказались перед лицом катастрофы поколений, которая может привести к потере огромного человеческого потенциала, свести на нет достигнутый на протяжении десятилетий прогресс и закрепить существующее неравенство", - заключил генеральный секретарь ООН.