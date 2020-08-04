Нашествие саранчи в южных регионах России. В Волгоградской области начали откладывать яйца самки итальянского пруса: личинки выявлены на 14% площадей сельскохозяйственных угодий. Фермеров просят сообщать властям о местах размножения прожорливых насекомых. Это поможет подготовить план по истреблению вредителей на следующий год.

"Не зря говорят - високосный год. Оно самим фактом жизненным подтверждается. Ужасно тяжело. Но стараемся жить, что делать?", - говорит Магомеднур Ахмедов, фермер.

Ситуация с распространением саранчи ухудшилась из-за теплой зимы и засухи. В семи районах Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации. В республике погибли 2,8 миллиона гектаров пастбищ.

"По предварительной оценке, сумма ущерба от последствий засухи и суховея составила 1 млрд 100 млн рублей", - отмечает главный специалист отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза Калмыкии Арлтан Эрдниев.

В июле столбик термометра здесь не раз поднимался выше 42 градусов. В местных храмах молятся о дожде. В "Золотой обители Будды Шакьямуни" прошел четырехдневный ритуал, направленный на устранение природных катаклизмов.