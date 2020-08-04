Солидарность по-португальски

Карантинные меры, вызванные пандемией, лишили работы тысячи профессионалов, занятых в области создания и исполнения разного рода зрелищных произведений. Речь идет о работниках театров, кинематографии, телевидения и радио. Быстро поняв, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, самые активные из них объединились в "Аудиовизуальный союз", чтобы оказывать помощь коллегам, оказавшимся в самой тяжелой ситуации.

"Коллеги, попросившие нас о помощи, это, как правило, люди семейные со своим домом, автомобилем и с детьми, которые учатся в школе, привыкшие к активному и размеренному образу жизни - но которые вдруг его лишились, - рассказывает член "Аудиовизуального союза" Угу Кошта. - Они не привычны к трудностям. Они не знают что такое социальное обеспечение или бесплатная еде от благотворителей. Мы все не привыкли просить о помощи, у нас была профессия, которая нас кормила".

Гонсалу Сантарем, по-профессии - механик сцены, зарабатывал когда-то 1600 евро в месяц. В марте он остался без работы и вынужден получать помощь на пропитание. По его словам, помощь, которую он получает от государства, не достаточна:

"В апреле я получил 250 евро. Затем в собесе сделали пересчёт и я получил в общей сложности 438 евро, из которых 380 ушло на оплату жилья".

"Некоторые люди оказались в очень тяжелом положении, получая нищенское пособие, во многих случаях унизительное. Я прежде всего как человек, а не осветитель или еще кто-нибудь, считаю своим долгом помогать другим, всем чем могу", - говорит Луиш Рибейру, оказавший материальную помощь своему коллеге Гонсалу.

Филипа Соареш, Euronews: "В ответ на критику со стороны работников этих профессий министерство культуры пообещало оказать им дополнительную помощь. На эти цели уже выделено 30 млн евро".