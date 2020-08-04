Экоактивисты устроили ПЭТ-регату на Тисе

Экоактивисты устроили заплыв по Тисе на плотах, материал для которых они нашли здесь же в воде и на берегах. Река берёт начало на востоке Закарпатской области Украины и приносит к венгерской границе тонны пластика. Чтобы привлечь внимание соседей к размерам бедствия, ежегодно десятки волонтеров устраивают здесь необычную девятидневную регату.

Аттила Давид Молнар, эко-активист: "Команды строят из мусора лодки, а затем отправляются на них собирать отходы дальше в реке и в лесу. Мы внимательно за ними следим, подсчитываем, кто наполнил сколько мешков. По итогам, присуждается приз - ПЭТ-кубок, пластиковый кубок".

Участники регаты переживают не только из-за угрозы хрупкой экосистеме Тисы, но и стремятся не пропустить отходы дальше в Дунай.

Аттила Давид Молнар, эко-активист: "В среднем мы вытаскиваем из реки до тонны мусора и очень этому рады. Речь идет вовсе не о бесполезном занятии. Венгерские власти фильтруют воду на границе. А значит, повторного загрязнения этих пойменных лесов не будет. Река здесь станет абсолютно чистой. Нашим гребцам на радость".

Собранный мусор отправляют на местные предприятия по переработке отходов. В экозаплыве участвуют целыми семьями. Для некоторых это еще и корпоративный субботник.

Золтан Шипошеди, корреспондент Euronews: "Участники соревнования отчаливают на самодельных судах от пристани, также сооруженной из переработанного пластика. Они нагружают свои плоты отходами. Можно со всей уверенностью заявить: другой такой эко-регаты во всей Европе нет".