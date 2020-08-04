Кризис испанской монархии

После сообщений о начале расследований в Швейцарии и самом иберийском королевстве, связанном с возможными зарубежными счетами отрё кшийся от престола Хуан Карлос предпочел отправиться в изгнание. К отречению привел предыдущий скандал, и тоже связанный с фактами коррупции, в него был замешана дочь Хуана Карлоса инфанта Кристина и ее супруг, уже отбывающий заключение.

Вот что говорят жители Мадрида:

Наша страна в свете возможных разоблачений выглядит ужасно, думать по поводу этого короля мы можем все, что угодно, как он сам с этим будет справляться, неизвестно. В любом случае, как я думаю, его отъезд - оптимальный выход из положения сейчас.

- Есть презумпция невиновности, пока суд не доказал обратное. Слишком легко общественное мнение поддается на обвинения.

Еще три месяца назад, когда в прессе появились первые материалы, в которых поднимались вопросы получения Хуаном Карлосом комиссионных от контракта от Саудовской Аравией, его сын Филипп VI объявил о решении официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца.

37-летний Хуан Карлос взошел на престол в 1975-м году, это произошло после смерти генерала Франко.

С решениями Хуана Карлоса связывают переход страны от диктатуры к демократии.

И именно Хуан Карлос подавил в 1981-м году путч военных, те ставили своей целью восстановление режима каудильо.