"Исайас" обрушился на Северную Каролину

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Исайас" обрушился в понедельник на Северную Каролину. Скорость ветра здесь достигала 140 километров в час, сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами. Стихийному бедствию присвоили 1-ю (самую низкую) категорию по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее штормовые предупреждения были объявлены в прибрежных районах Южной и Северной Каролины, а также в во Флориде.

Президент США на пресс-конференции в Вашингтоне пообещал выделить этим трём штатам федеральные средства в случае необходимости: "Возможны штормовые волны, сильные осадки и наводнения. Все должны сохранять бдительность, пока опасность не минует. Я призываю всех следовать указаниям местных властей, думаю, до сих пор эти рекомендации были весьма точными. Будьте осторожны!"

Эпицентр урагана находился в 65 километрах к юго-западу от города Уилмингтон в Северной Каролине и сейчас перемещается в северо-восточном направлении в сторону Северной Вирджинии и Нью-Йорка, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами. Сезон ураганов продолжается в Атлантике с начала июня до конца ноября.