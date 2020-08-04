Зов Лондона: британцы предпочли берега Темзы побережью Испании

В Лондоне - чужие больше не ходят!

В докоронавирусную эпоху Челси, Мэйфейр и Гайд-парк - места прогулок и шопинга обеспеченных туристов - сейчас видят практически только уроженцев столицы Британии и тех путешественников, что приехали на берега Темзы из Уэльса или Шотландии.

Эти люди поменяли пляжи Коста-дель-Соль и Каталонии на пабы вокруг Пикадилли и Карнаби-стрит.

И они объясняют, почему:

- У нас сынишке только что исполнился год, мы как-то и не собирались в континентальную Европу. Мы остались в Лондоне. И, честно говоря, нам это нравится. Мы ходим на прогулки, организуем пикники в парках, и, самое главное, нет толп туристов.

- Первый раз за последние 15 лет мы проводим тут, в Лондоне. Обычно мы уезжаем на школьные каникулы на Мальту. Но сейчас решили не ехать. Невозможно подгадать с билетами, когда и какая компания летит. Мы выезжаем и за пределы города тоже, мы даже прокатились на колесе обозрения, а сейчас мы двигаемся на экскурсию в Тауэр, потом в наших планах зайти в музей Тюссо. Так что мы теперь тут туристы.

В общей сложности свыше половины британцев либо отложили отпуск, который намеревались провести за границей, либо вовсе его отменили. Это хорошая новость для маленьких бизнесов столицы Соединенного Королевства. Они так надеются наверстать упущенное за время карантина и отсутствия путешественников из других стран.

Говорит владелец закусочной Fish and Chips Shop, его зовут Адам: "Сплошные англичане сейчас клиенты. 80%, если не больше. Но в любом случае, для "высокого сезона" у нас все равно очень тихо".

Нация, чей негласный девиз - "мой дом - моя крепость" - оказался удивительно кстати во времена пандемии, предпочитает проводить вакации на Острове в этом году, что не мешает ей строить планы на будущее и мечтать о дальних испанских, португальских и итальянских берегах.