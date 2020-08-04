"Три несчастные девчонки" против Лукашенко

"Тремя несчастными девчонками", которые не понимают, что творят и говорят, назвал Александр Лукашенко женское оппозиционное трио, которое вступило в предвыборную борьбу в Беларуси вместо исключенных из кампании политиков-мужчин. Действующий президент неоднократно заявлял, что не боится конкуренции, но сейчас неожиданную соперницу в лице Светланы Тихановской, без малейшего политического опыта, вынужден воспринимать всерьез.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси:

"Власть избавилась от сильных конкурентов, но не учли они, что у каждого сильно мужчины за плечами стоит сильная женщина".

Власти были явно не готовы к тому, что бывшая учительница сможет по-настоящему всколыхнуть белорусское общество - предвыборные митинги с ее участием собирают тысячи, а то и десятки тысяч людей. При этом Тихановская обещает, в случае своей победы, провести новые выборы:

"Мы объединились для того, чтобы, когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, мы смогли провести новые - честные, открытые, прозрачные выборы".

Наряду с проведением в течение полугода новых выборов в опубликованной во вторник программе Тихановской говорится о важности развития партнерских отношений со всеми странами исходя из национальных интересов. "Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной иглы", - отметила кандидат. Кроме того, Светлана Тихановская пообещала провести референдум "с предложением вернуться к редакции конституции 1994 года, которая сокращает полномочия президента, устанавливает ограничение по количеству сроков его нахождения на посту и обеспечивает разделение властей".