Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Ливан

В Бейруте прогремел мощный взрыв

Комментарии
 euronews и ТАСС
euronews_icons_loading
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Авторское право  JANINE HAIDAR/AFP
Размер текста Aa Aa

Мощный взрыв прогремел в порту столицы Ливана Бейруте. По данным ливанского министерства здравоохранения, пострадали сотни человек.

Разрушено несколько строений, под завалами которыми могут находится люди. Наиболее сильным разрушениям подверглись портовые строения. Но стекла были выбиты в зданиях, расположенных в нескольких километрах от места взрыв. Повреждения получил фасад здания посольства России.

Точные причины взрыва пока не установлены, но национальное информационное агентство Ливана сообщает, что он произошел на складе пиротехники. Взрыв был такой силы, что волна от него достигла побережья Кипра, расположенного в 250 километрах от Бейрута.