В Бейруте прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в порту столицы Ливана Бейруте. По данным ливанского министерства здравоохранения, пострадали сотни человек.

Разрушено несколько строений, под завалами которыми могут находится люди. Наиболее сильным разрушениям подверглись портовые строения. Но стекла были выбиты в зданиях, расположенных в нескольких километрах от места взрыв. Повреждения получил фасад здания посольства России.

Точные причины взрыва пока не установлены, но национальное информационное агентство Ливана сообщает, что он произошел на складе пиротехники. Взрыв был такой силы, что волна от него достигла побережья Кипра, расположенного в 250 километрах от Бейрута.