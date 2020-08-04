Подозревается 21 тренер по фигурному катанию

21 тренер французской Федерации ледовых видов спорта подозревается в совершении насилия в отношении своих подопечных, причём 12 из них обвиняются в "сексуальных домогательствах". Таковы результаты проверки, инициированной Министерством спорта. Толчком послужила книга мемууров фигуристки Сары Абитбол, в котором она обвиняет бывшего тренера Жиля Бейеры в сексуальном насилии в период с 1990 по 1992 годы.

"Проверка выявила такие особенности фигурного катания, как слишком юный возраст спортсменов, которых нельзя назвать зрелыми людьми, а также отношения между тренером и его подопечными, основанные на жёстком авторитете, именно поэтому детям так сложно вырваться из подчинения", - говорит специалист по спорту из Лионского университета Филипп Лиотар.

На вопрос, какие выводы следует извлечь из проверки, он ответил: "Первое - создать ячейку для поддержки жертв насилия в федерации, второе - в случае выявления подобных случаев, подвергать виновных санкциям и третье - работать в долгосрочной перспективе над появлением "коллективной бдительности", - добавил Лиотар.

Все выявленные проверкой факты будут переданы прокуратуре Парижа, заявила во вторник министр спорта Роксана Марасиняню. Доклад по итогам проверки был вручён бывшему главе Федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге, стоявшему у руля в течение 20 лет и подавшему в отставку в феврале этого года.

Министр спорта уточнила, что на первом этапе проверки один из подозреваемых тренеров был задержан и до сих пор находится под следствием, еще пятеро отстранены от работы с детьми.