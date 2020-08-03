TikTok в США запретят или купят

Власти США рассматривают варианты блокировки китайского мобильного приложения коротких видео TikTok или принудительной продажи американскому собственнику его бизнеса на территории Америки. Как заявляют американские политики, TikTok позволяет китайскому правительству следить за американцами.

Министров финансов США Стивен Мнучин: «Я могу подтвердить, что, поскольку TikTok приобрел американскую компанию, он оказался в юрисдикции комитета по иностранным инвестициям, который единогласно высказался за вариант принудительно продажи. Президент также может применить закон о чрезвычайных экономических полномочиях, о чем он уже говорил. Эти предложения поддерживают обе партии. Мы не допустим, чтобы TikTok оставался в нынешнем виде и мог собирать информацию и геоданные 10 млн американцев».

Переговоры о приобретении доли компании, обслуживающей пользователей в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, ведет американская корпорация Microsoft.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отвергает обвинения в передаче личных данных пользователей правительству КНР. Официальный Пекин заявляет, что давление Вашингтона на TikTok под предлогом защиты национальной безопасности противоречит принципам рыночной экономики.