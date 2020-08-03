В Генуе открылся новый мост-виадук

В Генуе прошла торжественная церемония открытия нового автомобильного моста, виадука Сан-Джорджо, построенного на месте обрушившегося 14 августа 2018 г. моста Моранди.

В церемонии приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, глава города Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор Ренцо Пьяно. Строительство моста продолжалось 12 месяцев. По словам премьер-министра Конте, построенный мост – это «восхитительное творение итальянского гения, плод слаженного сотрудничества центральных и местных органов власти, бизнесменов и рабочих».

«В основе этого проекта лежало планирование, – рассказывает Роберто Карпането, глава компании RINA CONSULTING. – Мы хотели завершить работы точно по графику. И для этого нам необходимо было планировать каждый шаг в ежедневном, даже почасовом режиме».

Строительство этого моста может послужить для всей Италии примером успешного ведения бизнеса в условиях восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией КОВИД-19.

«Для нас это было настоящим везением по нескольким причинам, – говорит директор строительной фирмы WEBUILD Никола Мейстро. – Мы хотели помочь нашей стране – это главная причина. А внимание прессы позволило нам показать всем, на что мы способны».

Джорджия Орланди, Euronews: «Бросалось в глаза, что на церемонии не было родственников погибших при обрушении моста два года назад. Они заявили, что из-за гибели 43 человек, праздник не уместен. Они лишь дали свое согласие на торжественное зачитывание на мероприятии имен жертв».

Эгле Поссети потеряла в результате катастрофы свою сестру. Сейчас она выступает в качестве официального представителя родственников погибших. Он прокомментировала их отказ от участия в церемонии:

«Мы отказались от участия, потому что быть там, на верху, и вспоминать о том, что случилось, было бы ужасно. Мы не хотим вступать в споры, мы просто хотели бы, чтобы другие люди уважали наше горе».

В память о погибших над мостом всегда будут гореть 43 лампы. На церемонии прозвучала песня, сочинённая в их честь недавно ушедшим из жизни композитором Эннио Морриконе.

Ожидается, что для движения транспорта по новому мосту откроется в среду, 5 августа.