Саранча прокормит человечество?

Саранча из "библейской казни" может превратиться в средство массового пропитания. В этом убежден Дрор Тамир, основатель и генеральный директор израильской компании Hargol FoodTech. Учитывая, что население Земли к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, необходимость в животном белке резко возрастет, убеждён он.

"Как ожидается, глобальный спрос на белок удвоится в ближайшие десятилетия, - говорит Дрор Тамир, - при этом его существующие источники, а именно животноводство, практически достигли пределов. Экстенсивное разведение скота наносит вред окружающей среде, генерирует выбросы парниковых газов, требует огромных объёмов воды и пахотных земель. С другой стороны, растительный белок требует интенсивной переработки и не так полезен".

Выращивание саранчи в специальных клетках с климат-контролем занимает 3 месяца и требует гораздо меньше затрат, чем разведение крупного рогатого скота. Затем насекомых замораживают и запекают целиком, либо перерабатывают в порошок.

"Чтобы внедриться на североамериканский и европейский рынок, нам нужно преодолеть физическое отвращение клиентов, - продолжает Дрор Тамир. - Для этого мы и перерабатываем саранчу в порошок, а затем добавляем в широкий спектр пищевых продуктов".

По пищевой ценности биодобавка из саранчи превосходит мясо: насекомое на более чем 70 % состоит из белка и содержит все аминокислоты, а также другие питательные вещества. Она особенно полезна людям, страдающим атеросклерозом и гипертонией, поскольку в ней нет холестерина.

Однако планы Тамира по глобальному продвижению саранчи в качестве источника белка могут натолкнуться на отказ международного сообщества признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, где расположена его ферма, а также ограничения и даже бойкот произведённой там продукции.