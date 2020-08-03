Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший лидер Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии Джон Хьюм скончался в возрасте 83 лет. В последние годы жизни он страдал от старческого слабоумия.

Нобелевскую премию мира г. Хьюм получил в 1998 г. за выдающуюся роль, которую он сыграл для разрешения североирландского конфликта. При его участии были подписаны Англо-ирландское соглашение 1985 г. и Белфастское соглашение 1998 г.

В 2004 г., подводя итоги своей политической карьеры, Джон Хьюм обратил внимание на то, что мирные соглашения начали приносить плоды и враждебность в отношениях между католиками и протестантами уходит в прошлое:

«Ситуация в Северной Ирландии значительно улучшилась. Атмосфера на улицах совершенно поменялась. Но между сторонами всё ещё сохраняются некоторые разногласия. Я считаю, что нам необходимо упорно трудиться над выполнением соглашения во всех его аспектах. Потому что как только будут созданы институты, раны начнут залечиваться, потому что представители всех конфессий и простые люди начнут работать вместе».

Джон Хьюм начинал карьеру как ирландский националист, но всегда придерживался умеренных взглядов. Нобелевскую премию он получил вместе с лидером североирландских юнионистов Дэвидом Тримблом.