За пивом к соседям: трансграничный шопинг после COVID-19

В шведскую провинцию Вермланд вновь устремились норвежские покупатели. Введенные здесь на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры постепенно смягчаются. И обязательный двухнедельный карантин для пересекающих границу вот уже неделю как отменен. Многие не прочь не только воспользоваться долгожданной свободой передвижения, но и приобрести более дешевые у соседей товары.

"Я приехала за пивом, вином, кое-чем из еды, а еще мне нужны одежда и сигареты для внуков", - рассказывает пожилая норвежка.

"Я хотела купить бекон, о котором говорили в одной рекламе. Но, к сожалению,все уже раскупили", - отмечает ее соотечественница.

Мясо, алкоголь, сигареты, конфеты - вот далеко не полный список того, за чем норвежцы едут к соседям.

"Люди буквально сметают с прилавков все подряд, переживают, спешат, боятся, что границы снова закроют. Перед восьмью кассами выстроились огромные очереди по 70 метров каждая. Нам даже на некоторое время пришлось закрыться", - рассказывает Торбьорн Шварц, директор магазина.

В Норвегии зарегистрировано почти в девять раз меньше заболевших коронавирусом, чем в Швеции, где количество новых случаев заражения также стабильно снижается.