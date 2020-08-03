"Добро пожаловать домой, Crew Dragon!"

Так выглядит финальная фаза возвращения на Землю первого в истории построенного частной компанией пилотируемого космического корабля.

Crew Dragon находился на орбите более 60 дней.

"Приводнение, есть приводнение, добро пожаловать домой и спасибо, что слетали на Spacex" - так приветствовал в ЦУПе экипаж в составе Боба Бенкена и Дага Херли.

Приводнение произошло в акватории Мексиканского залива, это оказалось непростой задачей, учитывая, что на восточном побережье штата Флорида бушует шторм.

Вслед за коллегами и руководством полета астронавтов поздравил и президент США.

Главной задачей орбитальной миссии стала отработка, как подчеркивается, схемы движения так называемого "такси для астронавтов", идея была выдвинута в свое время руководителем SpaceX Илоном Маском и поддержана НАСА.

Запуск с мыса Канавералстал первым пилотируемым полетом для США с 2011 года.

9 лет назад программа Space Shuttle закрылась и с тех пор астронавтов доставляли на МКС российские "Союзы".

Прототип нынешнего пилотируемого корабля Crew Dragon был представлен 6 лет назад, все это время его дорабатывали, параллельно проводят испытания космического грузовика.

После медосмотра Боб Бенкен и Даг Херли отправятся в Хьюстон, где их уже ждут семьи и родственники.