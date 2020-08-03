Мосгорсуд смягчил приговор футболисту Мамаеву, приговор Кокорина оставил без изменений

Мосгорсуд смягчил приговор полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, оставив приговор нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину без изменений. Согласно апелляционному приговору, Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве. В свою очередь Кокорин, как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Беларуси Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Также было стекло и повреждена дверь машины, принадлежащей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позднее в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался остановить нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении Пака. Также, по мнению кассационного суда, Мосгорсудом не до конца была дана оценка показаниям свидетелей и по эпизоду об избиении Соловчука.