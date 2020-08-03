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Испания

Бывший король Испании Хуан Карлос покинет страну на фоне скандала

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 Мария Горковская
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Spain's former King Juan Carlos waves
Spain's former King Juan Carlos waves   -   Авторское право  Esteban Felix/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Бывший король Испании Хуан Карлос покинет страну. Данное решение он принял на фоне скандала в связи с начатыми в его отношении антикоррупционными расследованиями. Нынешний монарх Филипп VI поблагодарил отца за такой шаг.

В опубликованном на сайте королевского двора письме Хуан Карлос отмечает "общественный резонанс, который создают некоторые давние события его частной жизни", но настаивает на том, что всегда действовал лишь в интересах Марида.

В июне Верховный суд страны начал расследование в отношении 82-летнего автора демократических реформ. Его подозревают в получении взятки за посредническую роль в переговорах с Саудовской Аравией, в результате которых контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. В прессе появилась информация и о многомиллионных зарубежных счетах Хуана Карлоса.

Куда теперь отправится бывший король, пока не сообщается.

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